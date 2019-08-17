Бердыев может возглавить "Динамо" в ближайшие дни

Теги динамо москвадмитрий хохловкурбан бердыев

Бердыев может возглавить "Динамо" в ближайшие дни

В ближайшее время московское "Динамо" может сменить главного тренера, сообщают российские СМИ.

Дмитрий Хохлов, скорее всего, покинет свой пост в случае неудовлетворительного результата в воскресном матче с "Локомотивом".

Если "бело-голубые" не обыграют "железнодорожников", утверждается, что команду уже на следующей неделе возглавит Курбан Бердыев.

По итогам пяти туров "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. На трансферы этим летом клуб потратил более 33 миллионов евро.

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