Фото: фан-инстаграм Бердыева/Автор неизвестен

Как сообщает KazFootball.kz, экс-тренер "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев может возглавить "Кайрат".

По информации источника, российский специалист сменит на посту главного тренера Алексея Шпилевского, который близок к уходу из клуба. Действующий чемпион Казахстана неудачно стартовал в этом сезоне и после 13-ти туров одержал лишь 5 побед.

Напомним, что 68-летний Бердыев покинул пост главного тренера "Рубина" 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С казанским клубом он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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