Бердыев может возглавить сборную России

В Российском футбольном союзе не исключают смену главного тренера национальной сборной.

По информации Metaratings, команду может возглавить экс-наставник "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев.

Источник утверждает, что за назначение 68-летнего специалиста выступают несколько высокопоставленных лиц РФС, которые активно "продавливают" отставку Станислава Черчесова.

Есть вероятность, что Бердыев возглавит сборную до Евро-2020, которое пройдёт следующим летом.

Черчесов работает с российской национальной командой с августа 2016 года. Его подопечные не могут победить уже в шести матчах подряд. Кроме того, сам тренер на этой неделе дал скандальное интервью на телеканале "Матч ТВ", после которого критика в его адрес заметно усилилась.

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