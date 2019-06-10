Бердыев может возглавить "Сочи"

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Бердыев может возглавить "Сочи"

Бывший тренер "Рубина" Курбан Бердыев может возглавить очередной российский клуб. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По данным  издания, в 66-летнем специалисте заинтересован "Сочи", который по итогам минувшего сезона ФНЛ вышел в РПЛ. Нынешний тренер команды Александр Точилин, возможно возглавит казахских клуб.

Напомним, Бердыев тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 годы, а также с 2017 года. Под его руководством казанский клуб дважды становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок России, а также дважды - Суперкубок страны.

Не пропустите: Бердыев предложил свои услуги трём клубам РПЛ. | http://soccernews.ru
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