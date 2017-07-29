Бердыев: "Нам чего-то не хватает при реализации моментов"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев подвёл итоги матча третьего тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Игру удалось изменить после того, как выдвинули Азмуна к месту центрального защитника. Перестроили всю тактику, хотя играли "с листа". У ребят есть опыт и по прошлому сезону в таких ситуациях, поэтому проблем не было. Нам чего-то не хватает при реализации моментов. Эта же проблема возникает и на тренировках. Ребята знают об этом, и мы работаем над улучшением данного аспекта" - сказал Бердыев.

Не пропустите видеообзор матча "Рубин" – "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru