Бердыев намерен возглавить топ-клуб РПЛ
Бывший главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев планирует возглавить топ-клуб Российской Премьер-Лиги, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям издания, специалист хочет получить работу в клубе, в котором он сразу сможет бороться за медали и попадание в еврокубки. Бердыев мог возглавить "Динамо" и "Ахмат". Впрочем, московский клуб выбрал немца Сандро Шварца, а работать в Грозном не захотел сам Курбан.
Бердыев периодически бывает в Санкт-Петербурге и общается с иранским нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном, который играл под его руководством в "Рубине".
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