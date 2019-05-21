Бердыев назвал двух именитых тренеров, с которыми он планирует встретиться летом

Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев собирается летом встретиться с несколькими тренерами с мировым именем.

"К кому поеду пообщаться во время межсезонья? Был у Гвардиолы, но у нас не получилось общение в связи с тем, что сын приболел, и он должен был переводить. Я благодарен Зинченко, что он организовал эту встречу. Договорились, что в следующий раз. Я планирую. Не знаю, насколько это получится. Надеюсь, что летом. И ещё с Сарри планирую. Мне интересны те, кого я чувствую, понимаю", - сказал Бердыев.

Напомним, что Гвардиола и Сарри работают в Англии. Испанец возглавляет "Манчестер Сити", а итальянец - "Челси".

Что касается Бердыева, то он по окончании сезона может покинуть "Рубин".

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