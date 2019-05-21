Бердыев назвал двух именитых тренеров, с которыми он планирует встретиться летом
Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев собирается летом встретиться с несколькими тренерами с мировым именем.
"К кому поеду пообщаться во время межсезонья? Был у Гвардиолы, но у нас не получилось общение в связи с тем, что сын приболел, и он должен был переводить. Я благодарен Зинченко, что он организовал эту встречу. Договорились, что в следующий раз. Я планирую. Не знаю, насколько это получится. Надеюсь, что летом. И ещё с Сарри планирую. Мне интересны те, кого я чувствую, понимаю", - сказал Бердыев.
Напомним, что Гвардиола и Сарри работают в Англии. Испанец возглавляет "Манчестер Сити", а итальянец - "Челси".
Что касается Бердыева, то он по окончании сезона может покинуть "Рубин".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16