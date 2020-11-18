Бердыев назвал латиноамериканских футболистов подкаблучниками
Известный тренер Курбан Бердыев рассказал, что ему нередко приходилось общаться с женами латиноамериканских футболистов, чтобы убедить их мужей на трансфер в Россию. По словам специалиста, подобные случаи у него были с Ронни, Калисто, Домингесом и Кабзе.
"Прежде чем пригласить игрока из Аргентины, Бразилии, больше разговариваешь с супругой игрока. Потому что латиносы как правило подкаблучники. Влияние супруги очень важно для игрока. Если ты с ней нашел общий язык, то в большинстве случаев проблем не будет", - сказал Бердыев в интервью комментатору и журналисту Геннадию Орлову на его канале в YouTube.
68-летний Бердыев за свою карьеру тренировал джамбульский "Химик", "Кайрат", "Генчлербирлиги", вновь "Кайрат", "Мунайши", "Нису", сборную Туркмении, смоленский "Кристалл", "Рубин", "Ростов" и вновь "Рубин".
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