Бердыев назвал лучших игроков РФПЛ 2017 года

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Бердыев назвал лучших игроков РФПЛ 2017 года

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев назвал лучших игроков российской Премьер-Лиги в 2017 году.

Пятёрка 65-летнего специалиста выглядит следующим образом: Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Кокорин ("Зенит"), Александр Головин (ЦСКА), Фернандо ("Спартак").

Напомним, что лучшим игроком РФПЛ был признан полузащитник "Спартака" Квинси Промес. | http://soccernews.ru

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2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
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