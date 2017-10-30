Бердыев назвал причину поражения от "Уфы"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев подвёл итоги матча 15-го тура чемпионата России против "Уфы".

"Если первый тайм получился сумбурным, то во втором выровняли игру заменами. Пропустили досадный гол в конце. Думаю, что ничья стала бы более закономерным результатом. У нас были неплохие подходы, но концентрация в концовке в очередной раз подвела "Рубин" - сказал Бердыев.

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