Бердыев назвал тройку фаворитов ЧМ-2018

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев назвал тройку фаворитов Чемпионата Мира 2018 года.

"Аргентина, Германия, Бразилия - вот тройка фаворитов. У Бразилии очень хорошая защита помимо Неймара впереди. А пощёчина, которую они получили от Германии, их очень задела. У них есть желание реабилитироваться" - сказал Бердыев.

Напомним, что "Рубин" не сумел победить в первом матче 2018 года. | http://soccernews.ru