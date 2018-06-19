Бердыев: "Не думаю, что Головин намного слабее полузащитников "Ювентуса"
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина заиграть в Европе.
"Думаю, для Европы он уже достаточно неплохой игрок, но ему понадобится время для адаптации. Важна его готовность к серьезной конкуренции. Нужно будет выходить и доказывать.
"Ювентус"? Не думаю, что он намного слабее полузащитников итальянского клуба. Если психологически он устойчив, если в первый год справится с трудностями, на второй год может заиграть.
В чем его сильные стороны? Индивидуальные качества, умение в экстремальной игровой ситуации найти правильные ходы, нестандартные решения. Ко всему этому нужно добавить игровой объем", - цитирует наставника казанского клуба БИЗНЕС Online.
Напомним, ЦСКА не устроило первое предложение "Ювентуса" по Головину. | soccernews.ru
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|М
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|Наполи
|38
|91
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|Рома
|38
|77
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|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
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|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
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|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
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|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
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|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
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|Хеллас Верона
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