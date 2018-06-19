Бердыев: "Не думаю, что Головин намного слабее полузащитников "Ювентуса"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина заиграть в Европе.

"Думаю, для Европы он уже достаточно неплохой игрок, но ему понадобится время для адаптации. Важна его готовность к серьезной конкуренции. Нужно будет выходить и доказывать.

"Ювентус"? Не думаю, что он намного слабее полузащитников итальянского клуба. Если психологически он устойчив, если в первый год справится с трудностями, на второй год может заиграть.

В чем его сильные стороны? Индивидуальные качества, умение в экстремальной игровой ситуации найти правильные ходы, нестандартные решения. Ко всему этому нужно добавить игровой объем", - цитирует наставника казанского клуба БИЗНЕС Online.

Напомним, ЦСКА не устроило первое предложение "Ювентуса" по Головину. | soccernews.ru