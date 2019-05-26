Бердыев: "Не готов сказать, покину "Рубин" или нет"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что он пока еще не принял решение о своем будущем.

"Мне нужно время. Я еще встречусь с руководством и через пару дней мы точно решим что будет дальше. Сейчас я не готов сказать, покину клуб или нет", - приводят слова Бердыева российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Бердыев отказался пойти на снижение своей зарплаты, которая составляет три миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне "Рубин" финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: "Локомотив" вышел в Лигу Чемпионов, "Краснодар" сыграет в квалификации. | http://soccernews.ru