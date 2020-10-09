Бердыев не возглавит "Динамо"

Руководство московского "Динамо" не собирается назначать на пост главного тренера Курбана Бердыева. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на журналиста Илью Казакова.

"Источники в столичном клубе уверяют: Бердыева на самой вершине клуба как реального кандидата не рассматривали", - написал Казаков в своей колонке.

Скорее всего, "бело-голубые" сделают выбор в пользу немца Сандро Шварца или француза Валерьена Исмаэля. Эти специалисты - креатура спортивного директора Желько Бувача.

Напомним, что "Динамо" ищет нового наставника после ухода с должности Кирилла Новикова.

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