Бердыев не возглавит "Динамо"
Руководство московского "Динамо" не собирается назначать на пост главного тренера Курбана Бердыева. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на журналиста Илью Казакова.
"Источники в столичном клубе уверяют: Бердыева на самой вершине клуба как реального кандидата не рассматривали", - написал Казаков в своей колонке.
Скорее всего, "бело-голубые" сделают выбор в пользу немца Сандро Шварца или француза Валерьена Исмаэля. Эти специалисты - креатура спортивного директора Желько Бувача.
Напомним, что "Динамо" ищет нового наставника после ухода с должности Кирилла Новикова.
Не пропустите: Бувач прокомментировал поиск тренера для "Динамо". | http://soccernews.ru
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