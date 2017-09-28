Бердыев: "Несмотря на три поражения подряд, команда демонстрирует положительную статистику"

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Бердыев: "Несмотря на три поражения подряд, команда демонстрирует положительную статистику"Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался о "черной полосе", которая преследует его команду.

"Три поражения подряд, безусловно, накладывают свой психологический отпечаток, но радует, что ребята понимают меру ответственности. Другое дело, что в некоторых эпизодах у нас случается потеря концентрации. Но если посмотреть на цифры, то они - положительные, поэтому направление, в котором мы движемся, я считаю - правильное. Надеюсь, в скором времени все стабилизируется", - цитирует наставника "Рубина" СЭ.

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