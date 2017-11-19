Бердыев: "Нет удовлетворения от результата"
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев высказался после матча 17-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".
"Есть удовлетворение от игры, структурно правильной игры в некоторых моментах. Исключение составляют некоторые отрезки второго тайма. Но от результата нет удовлетворения. Самое главное, что ребята знают, как надо играть. Качество придёт. Главное понимать структурное построение. Всё поэтапно. Бесков выстраивал команду год, я не Бесков, поэтому нужно больше времени" - сказал Бердыев.
Не пропустите видеообзор матча "Арсенал Тула" – "Рубин". | http://soccernews.ru
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