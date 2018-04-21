Бердыев: "Ничья с "Ростовом" в целом закономерна"

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Бердыев: "Ничья с "Ростовом" в целом закономерна"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев подвёл итоги матча 27-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Есть удовлетворение от первого тайма, от взаимодействий, во втором игра сбилась. Сейчас есть возможность давать играть молодым. Но как раз после замен игра сбилась. Ничья в целом закономерна" - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.

Не пропустите видеообзор матча "Рубин" – "Ростов". | http://soccernews.ru

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