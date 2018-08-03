Бердыев: "Ничья - закономерный результат матча с "Динамо"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подвёл итоги матча второго тура чемпионата России против московского "Динамо".

"Ничья - закономерный результат. В первом тайме более активны были "динамовцы". Есть в какой-то степени удовлетворение от второго тайма" - сказал Бердыев.

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