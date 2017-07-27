Бердыев: "Никакой паники в "Рубине" нет"

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Бердыев: "Никакой паники в "Рубине" нет"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал неудачный старт своей команды в чемпионате России.

"До идеальной модели еще далеко, но улучшения есть. Атака оставляет желать лучшего, но смотрим с оптимизмом. Понятно, что проигрывать неприятно, но никакой паники у нас нет. Спокойно готовимся к матчу против "Арсенала". Нас ждет тяжелая игра. При Божовиче это уже другая команда. Болельщик вправе ожидать большего. Но вы убедитесь сами – Тула уже другая команда. Там сильный тренер, который адаптирован к нашему чемпионату. В первых двух матчах "Арсенал" очень понравился", - приводят слова Бердыева российские СМИ.

Напомним, что "Рубин" потерпел поражения в двух первых турах Премьер-лиги.

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