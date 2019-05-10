Бердыев - о матче с "Локомотивом": "Удаление во втором тайме всё сломало"

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Бердыев - о матче с "Локомотивом": "Удаление во втором тайме всё сломало"

Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев подвёл итоги матча 28-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Победа "Локомотива" заслуженна. Ту фору, которую мы им дали в самом начале, потом уже было сложно отыграть. А во втором тайме удаление всё сломало. Что могу выделить позитивного? То, что в меньшинстве старались что-то создать. Каких ошибок больше? Больше индивидуальных, чем коллективных", - сказал Бердыев.

"Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 35 очков.

В двух последних турах чемпионата казанцы сыграют с "Анжи" и "Краснодаром".

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