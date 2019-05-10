Бердыев - о матче с "Локомотивом": "Удаление во втором тайме всё сломало"
Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев подвёл итоги матча 28-го тура чемпионата России против "Локомотива".
"Победа "Локомотива" заслуженна. Ту фору, которую мы им дали в самом начале, потом уже было сложно отыграть. А во втором тайме удаление всё сломало. Что могу выделить позитивного? То, что в меньшинстве старались что-то создать. Каких ошибок больше? Больше индивидуальных, чем коллективных", - сказал Бердыев.
"Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 35 очков.
В двух последних турах чемпионата казанцы сыграют с "Анжи" и "Краснодаром".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|27
|47
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Арсенал Тула
|28
|45
|6
|Спартак Москва
|27
|43
|7
|Ростов
|28
|38
|8
|Оренбург
|28
|37
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19