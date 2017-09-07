Бердыев оценил новичка "Спартака" Рошу

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии игры своей команды против московского "Спартака" оценил новичка "красно-белых" Педро Рошу.

"В целом я хорошо знаю Рошу по Бразилии, и это достаточно нестандартный парень, который умеет как отдать, так и забить. Талантливый игрок, и мы ждем его на поле в матче против нас", - цитирует наставника "Рубина" чемпионат.com.

Напомним, Набиуллин ждет против "Спартака" интересного матча. | soccernews.ru