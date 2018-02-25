Бердыев оценил работу "Рубина" на трансферном рынке

Теги рубинкурбан бердыев

Бердыев оценил работу "Рубина" на трансферном рынкеГлавный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев оценил работу своего клуба во время зимнего трансферного окна.

"В целом я считаю, что удачно провели эту кампанию. Единственное, хотели оставить Эльмира и Магомеда. Я с каждым разговаривал, просил остаться, но каждый из них решил, что "Зенит" - тот клуб, который позволит им расти. Если брать с экономической точки зрения, не сказать, что мы стали намного богаче.

Если ребята приняли такое решение, было бы неправильно их тормозить, если ребята верят, что они будут развиваться в другом клубе. Может быть, какой-то осадок от этого есть.

А все остальное, что касается легионеров - полное удовлетворение. Мне неудобно говорить цифры - это не мое дело - но мы очень разгрузили зарплатную часть. И сама атмосфера в команде, в коллективе стала лучше. Это очень важно для следующего шага", - цитирует 65-летнего специалиста официальный сайт "Рубина".

Напомним, Бердыев взял на второй зимний сбор 23 футолиста. | soccernews.ru

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