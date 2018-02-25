Бердыев оценил работу "Рубина" на трансферном рынке

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев оценил работу своего клуба во время зимнего трансферного окна.

"В целом я считаю, что удачно провели эту кампанию. Единственное, хотели оставить Эльмира и Магомеда. Я с каждым разговаривал, просил остаться, но каждый из них решил, что "Зенит" - тот клуб, который позволит им расти. Если брать с экономической точки зрения, не сказать, что мы стали намного богаче.

Если ребята приняли такое решение, было бы неправильно их тормозить, если ребята верят, что они будут развиваться в другом клубе. Может быть, какой-то осадок от этого есть.

А все остальное, что касается легионеров - полное удовлетворение. Мне неудобно говорить цифры - это не мое дело - но мы очень разгрузили зарплатную часть. И сама атмосфера в команде, в коллективе стала лучше. Это очень важно для следующего шага", - цитирует 65-летнего специалиста официальный сайт "Рубина".

Напомним, Бердыев взял на второй зимний сбор 23 футолиста. | soccernews.ru