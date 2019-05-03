Бердыев оценил результаты "Оренбурга" в чемпионате России
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 27-го тура РПЛ с "Оренбургом" рассказал, что всегда считал команду соперника очень сильной и опытной.
"Оренбург" опытная команда и в обороне, и в атаке. Этому лишнее подтверждение матчи с лидерами, где "Оренбург" играет очень уверенно.
Я ребятам еще в осенней части чемпионата говорил, что эта команда будет находиться высоко в турнирной таблице. Мы играли с ними на сборах, и они были достаточно уверенными", - сказал Бердыев.
Напомним, матч "Рубин" - "Оренбург" проходит в данную минуту. На данный момент счет - 0:0.
"Оренбург" занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|26
|40
|6
|Арсенал Тула
|26
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|26
|32
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19