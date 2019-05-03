Бердыев оценил результаты "Оренбурга" в чемпионате России

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Бердыев оценил результаты "Оренбурга" в чемпионате России

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 27-го тура РПЛ с "Оренбургом" рассказал, что всегда считал команду соперника очень сильной и опытной. 

"Оренбург" опытная команда и в обороне, и в атаке. Этому лишнее подтверждение матчи с лидерами, где "Оренбург" играет очень уверенно.

Я ребятам еще в осенней части чемпионата говорил, что эта команда будет находиться высоко в турнирной таблице. Мы играли с ними на сборах, и они были достаточно уверенными", - сказал Бердыев. 

Напомним, матч "Рубин" - "Оренбург" проходит в данную минуту. На данный момент счет - 0:0. 

"Оренбург" занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 баллов.

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