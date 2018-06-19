Бердыев оценил шансы сборной России в матче с Египтом

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев оценил шансы сборной России в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Египта.

"Кто первый забьёт, тот и выиграет. Шансы примерно 60 на 40 в пользу россиян. Потенциал сборной? Меня волнует оборона, и я говорю о всей команде, а не только защитниках. Если в защите мы будем играть организованнее, то до четвертьфинала можно дойти. Но это при удаче" - сказал Бердыев.

Напомним, что матч Россия - Египет состоится сегодня в 21:00 по московскому времени.

Не пропустите: Бердыев: "Не думаю, что Головин намного слабее полузащитников "Ювентуса". | http://soccernews.ru