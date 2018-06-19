Бердыев оценил шансы сборной России в матче с Египтом

Теги рубинкурбан бердыевроссияегипет

Бердыев оценил шансы сборной России в матче с Египтом

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев оценил шансы сборной России в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Египта.

"Кто первый забьёт, тот и выиграет. Шансы примерно 60 на 40 в пользу россиян. Потенциал сборной? Меня волнует оборона, и я говорю о всей команде, а не только защитниках. Если в защите мы будем играть организованнее, то до четвертьфинала можно дойти. Но это при удаче" - сказал Бердыев.

Напомним, что матч Россия - Египет состоится сегодня в 21:00 по московскому времени.

Не пропустите: Бердыев: "Не думаю, что Головин намного слабее полузащитников "Ювентуса". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов