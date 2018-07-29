Бердыев ограничился коротким заявлением после матча с "Краснодаром"

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Бердыев ограничился коротким заявлением после матча с "Краснодаром"
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал победы своей команды над "Краснодаром" (2:1) в матче первого тура чемпионата России.

"Есть удовлетворение от результата. В целом и от игры. Разное функциональное состояние игроков не позволяло весь матч держать темп, который мы хотели. Благодарен, что ребята играли через не могу", - приводят слова Бердыева российские СМИ.

Не пропустите: "Рубин" – "Краснодар" – 2:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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