Бердыев опроверг наличие переговоров со "Спартаком"

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Бердыев опроверг наличие переговоров со "Спартаком"

Бывший наставник "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что информация о переговорах между ним и московским "Спартаком" не соответствует действительности.

"Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что я неспроста появился на последнем матче "Спартака" в РПЛ с "Зенитом". Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вёл переговоров и после ухода из "Рубина" нахожусь в творческом отпуске", - сказал Бердыев.

Напомним, что "Спартак" сейчас возглавляет Олег Кононов. Ранее сообщалось, что белорусский специалист продолжит работать с "красно-белыми" до конца сезона, после чего его сменит Станислав Черчесов.

Бердыев покинул "Рубин" по окончании прошлого сезона. Согласно слухам, тренер в скором времени может оказаться в "Динамо" или "Сочи".

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