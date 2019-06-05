Бердыев отказался комментировать увольнение из "Рубина"

Курбан Бердыев решил не отвечать на вопросы об уходе с поста главного тренера "Рубина".

"Без комментариев", - сказал Бердыев представителю СМИ, который позвонил ему для получения официального комментария.

Напомним, что утром издание "БИЗНЕС Online" сообщило об увольнении 66-летнего специалиста, через некоторое время "Рубин" объявил об этом на своём сайте, однако власти Татарстана отставку не подтвердили.

Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 год, а также с 2017 года. Под его руководством команда суммарно провела 478 матчей, одержав 208 побед, сыграв 140 раз вничью и потерпев 130 поражений.

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