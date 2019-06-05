Бердыев отказался комментировать увольнение из "Рубина"

Теги рубинкурбан бердыев

Бердыев отказался комментировать увольнение из "Рубина"

Курбан Бердыев решил не отвечать на вопросы об уходе с поста главного тренера "Рубина".

"Без комментариев", - сказал Бердыев представителю СМИ, который позвонил ему для получения официального комментария.

Напомним, что утром издание "БИЗНЕС Online" сообщило об увольнении 66-летнего специалиста, через некоторое время "Рубин" объявил об этом на своём сайте, однако власти Татарстана отставку не подтвердили.

Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 год, а также с 2017 года. Под его руководством команда суммарно провела 478 матчей, одержав 208 побед, сыграв 140 раз вничью и потерпев 130 поражений.

Не пропустите: Нобоа: "Семак - русский Зидан". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" решил побить свой трансферный рекорд

"Манчестер Сити" решил побить свой трансферный рекорд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов