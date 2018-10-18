Бердыев отказался обсуждать возможное подписание "Рубином" Кокорина и Мамаева

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев отказался обсуждать возможное подписание своим клубом форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Кокорин и Мамаев? Прекратите такие вопросы, на предматчевой тренировке об этом даже не думаем", - приводит слова 66-летнего специалиста Спорт24.

Напомним, в отношении форварда "Зенита" и хавбека "Краснодара" проводится расследование их участия в групповых побоях сразу нескольких человек. В настоящее время футболисты находятся под стражей.

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