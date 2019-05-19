Бердыев отказался профинансировать переходы Еременко и Попова в "Рубин" из своей зарплаты
Полузащитники "Ростова" Роман Еременко и Ивелин Попов прошлой зимой могли перейти в "Рубин", сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По данным источника, руководство казанского клуба предложило главного тренеру Курбану Бердыеву выделить два миллиона евро из своей зарплаты на финансирование трансферов обоих футболистов. Но наставник отклонил это предложение.
Зарплата 66-летнего Бердыева составляет 3,5 миллиона евро в год. Из-за возникших финансовых проблем клуба тренер уговорил почти всех футболистов переподписать контракты с уменьшенной зарплатой. При этом наставник отказался пойти на уменьшение собственного оклада.
Напомним, что Бердыев, скорее всего, покинет "Рубин" по окончании сезона.
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