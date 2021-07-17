Бердыев отрицает контакты с РФС
Фото твиттер "Рубина"
Бывший наставник "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев прилетел в Москву в пятницу поздно вечером.
В аэропорту тренера ожидали журналисты, один из которых спросил о наличии переговоров с РФС по поводу назначения в сборную России.
"Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал", - ответил 68-летний специалист.
Бердыев в 2019 году покинул "Рубин" и с тех пор не занимался тренерской деятельностью. С мая он является советником председателя наблюдательного совета "Кайрата".
Не пропустите: Игнашевич может попасть в тренерский штаб сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Федун рассказал, кого он предлагал на пост тренера сборной России
-
УЕФА объявил хозяев финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы на ближайшие сезоны
-
Бердыев отправился на переговоры касательно работы в сборной России
-
Судебное разбирательство по обвинению Месси и его фонда в мошенничестве закрыто
-
Слоганы "Слава Украине" и "Героям слава" появятся на форме всех клубов УПЛ
Лента новостей
-
Зарема порассуждала о перспективах Бердыева в сборной России
-
ПСЖ и "Лацио" близки к обмену игроками
-
Стала известна сумма выкупа Шкурина для киевского "Динамо"
-
Бердыев отрицает контакты с РФС
-
Главные новости дня: 16 июля
-
"Аталанта" забила 13 голов в товарищеской игре. Миранчук отметился одним голом
-
"Арсенал" согласовал трансфер защитника "Брайтона"
-
1
Карпин о сборной России: "Выбор футболистов небольшой, все кривоногие"
-
"Барселона" подозревает, что "Реал" мешает продлению контракта с Мориба
-
Давид Луиз близок к переходу в турецкий клуб
-
"Манчестер Сити" готов продать Стерлинга и Махреза
-
"Вольфсбург" усилился двумя игроками перед Лигой Чемпионов
-
1
Паредес: "Никогда не видел Месси таким счастливым"
-
Мама Аршавина назвала виновных в сломанной карьере игрока
-
Федун рассказал, кого он предлагал на пост тренера сборной России
-
"Балтика" арендует хавбека "Зенита"
-
Жиру попрощался с "Челси"
-
"Наполи" продлил соглашение с Ди Лоренцо
-
УЕФА объявил хозяев финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы на ближайшие сезоны
-
"Сассуоло" отклонил предложение "Ювентуса" по Локателли