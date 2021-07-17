Бердыев отрицает контакты с РФС

Фото твиттер "Рубина"

Бывший наставник "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев прилетел в Москву в пятницу поздно вечером.

В аэропорту тренера ожидали журналисты, один из которых спросил о наличии переговоров с РФС по поводу назначения в сборную России.

"Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал", - ответил 68-летний специалист.

Бердыев в 2019 году покинул "Рубин" и с тех пор не занимался тренерской деятельностью. С мая он является советником председателя наблюдательного совета "Кайрата".

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