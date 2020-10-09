Бердыев озвучил руководству "Динамо" свои условия для работы в клубе

Бывший главный тренер "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев готов возглавить московское "Динамо", но на определённых условиях.

По информации "РБ-Спорт", 68-летний специалист считает необходимым устроить чистку состава "бело-голубых". В частности, он не рассчитывает на защитника Ивана Ордеца, хавбека Шарля Каборе и форварда Клинтона Н’Жи.

Кроме того, Бердыев требует подписать пятерых новых футболистов - трёх иностранцев и двух россиян, один из которых - вратарь "Сочи" Сослан Джанаев.

Против назначения российского наставника выступает спортивный директор "Динамо" Желько Бувач, который лоббирует приглашение немца Сандро Шварца или француза Валерьена Исмаэля.

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