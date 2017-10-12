Бердыев: "Перерыв пошел на пользу "Рубину"

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Бердыев: "Перерыв пошел на пользу "Рубину"Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался о подготовке своей команды к матчу Премьер-Лиги против "Ростова".

"Думаю, что перерыв на пользу пошtл команде. Психологическая ситуация была не очень хорошая. Вроде при равных играх или с некоторым нашим преимуществом мы теряли очки или, более того, проигрывали. Не знаю, в каком состоянии приехали "сборники", но слава Богу, что без серьезных травм. Это радует. Мы готовимся к "Ростову" так же, как и к другим командам", - цитирует 65-летнего наставника чемпионат.com.

Напомним, Натхо может стать игроком "Рубина". | soccernews.ru

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