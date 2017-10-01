Бердыев: "Перерыв в чемпионате для "Рубина" как нельзя кстати"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев подвёл итоги матча 12-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Снова пропускаем в последние 10 минут из-за потери концентрации. К сожалению, эту ошибку повторили. У "Рубина" есть проблемы при позиционной атаке. Надеюсь, выдержим эти испытания. "Амкар" удачно защищается, нам надо было забить, чтобы заставить их раскрыться. Поэтому перерыв как нельзя кстати" - сказал Бердыев.

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