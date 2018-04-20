Бердыев поделился ожиданиями от матча с "Ростовом"

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Бердыев поделился ожиданиями от матча с "Ростовом"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Мы строим игру в зависимости от того, какие игроки у нас есть в распоряжении. Дисквалификации или травмы ничего не меняют в подготовке к матчу. Соперник также. Есть определённые нюансы, если в команде есть определённые минусы в обороне или плюсы в атаке, их учитываем. Остальное - готовимся как обычно. У "Ростова" достаточно хорошая группа атаки. У них есть два хороших нападающих и, я думаю, "Ростов" не будет закрываться и при возможности будет контролировать мяч. Они умеют это делать" - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Рубин" - "Ростов" состоится в субботу, 21 апреля, в 16:30 по московскому времени. 

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