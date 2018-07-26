Бердыев поделился ожиданиями от нового сезона

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Бердыев поделился ожиданиями от нового сезонаГлавный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от нового сезона.

"Что касается ожиданий от нового сезона, то это сложный вопрос. Нельзя предвидеть ничего: ни финансовую ситуацию, ни то, какие игроки придут или уйдут. Мы по сути собираем с миру по нитке. Конечно, все-таки мы надеемся на более высокий результат, чем в прошлом сезоне", - цитирует наставника клуба из Татарстана sport24.ru.

Напомним,  Бердыев подвел итог работе "Рубина" на сборах. | soccernews.ru

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