Бердыев подвел итог работе "Рубина" на сборах

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Бердыев подвел итог работе "Рубина" на сборахГлавный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев подвел итог работе своей команды на предсезонных сборах.

"Есть удовлетворение от проделанной работы, но у нас только к концу второго сбора появились очертания состава. Цаллагов приехал к нам на просмотр. Также группа игроков, с которой мы подписали контракты. Есть удовлетворение, что эти игроки пришли, но вопрос - в каком функциональном состоянии они пришли", - приводит слова наставника клуба из Татарстана sport24.ru.

Напомним, "Рубин" подпишет Полоза. | soccernews.ru

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