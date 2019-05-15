Бердыев покинет "Рубин" по окончании сезона

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Бердыев покинет "Рубин" по окончании сезона
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев покинет свой пост по окончании сезона, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, специалист принял решение уйти в отставку по собственному желанию. Таким образом, казанский клуб проведет под его руководством матчи чемпионата России с "Анжи" (20 мая) и "Краснодаром" (26 мая).

66-летний Бердыев впервые возглавил "Рубин" в 2001 году и проработал в клубе до 2013 года. За этот период клуб дважды становился чемпионом России. В 2017 году наставник вновь возглавил клуб из Казани.

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