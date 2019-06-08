Бердыев покинул базу "Рубина"

Экс-тренер "Рубина" Курбан Бердыев собрал свои вещи и съехал с базы казанского клуба.

Напомним, о том, что 66-летний специалист покидает команду стало известно 5 июня. Сразу после этого в сети появилась информация, что он предложил свои услуги трём клубам РПЛ.

Ранее сообщалось, что правительство Тататрстана было против ухода Бердыев.

Бердыев тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 годы, а также с 2017 года. Под его руководством казанский клуб дважды становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок России, а также дважды - Суперкубок страны.

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