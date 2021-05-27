Бердыев получил должность в "Кайрате"
Фото сайт "Кайрата"
"Кайрат" сообщил, что известный российский тренер Курбан Бердыев будет работать в структуре казахстанского клуба.
68-летний специалист занял пост советника председателя наблюдательного совета "жёлто-чёрных".
Бердыев будет курировать три направления: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта "Кайрат" Москва.
Клубная пресс-служба отметила, что работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате.
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