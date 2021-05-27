Бердыев получил должность в "Кайрате"

Теги кайраткурбан бердыев

Бердыев получил должность в "Кайрате"

Фото сайт "Кайрата"

"Кайрат" сообщил, что известный российский тренер Курбан Бердыев будет работать в структуре казахстанского клуба.

68-летний специалист занял пост советника председателя наблюдательного совета "жёлто-чёрных".

Бердыев будет курировать три направления: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта "Кайрат" Москва.

Клубная пресс-служба отметила, что работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате.

Не пропустите: Официально: Тошич продолжит карьеру в Казахстане. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020

Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Астана Астана 33 69
2 Кайрат Кайрат 33 68
3 Ордабасы Ордабасы 33 65
4 Тобол Тобол 33 63
5 Жетысу Жетысу 33 56
6 Кайсар Кайсар 33 42
7 Окжетпес Окжетпес 33 40
8 Иртыш Иртыш 33 37
9 Шахтер Караганда Шахтер Караганда 33 35
10 Тараз Тараз 33 29
11 Атырау Атырау 33 26
12 Актобе Актобе 33 15
Полная таблица

топ-5 тегов