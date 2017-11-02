Бердыев: "Поражение "Зенита" от "Локомотива" ни о чем не говорит"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался о предстоящем матче своей команды против питерского "Зенита", который должен состояться в в ближайшее воскресенье.

"Зенит" - хорошая команда, достаточно квалифицированная. Поражение от "Локомотива" вообще ни о чем не говорит. При счете 0:0 реализуй свои моменты, игра могла пойти по-другому. Это команда топ-уровня. Тем интереснее матч будет", - цитирует наставника казанского "Рубина" чемпионат.com.

Напомним, Бердыев прокомментировал работу Манчини в "Зените".