Бердыев: "Поражение "Зенита" от "Локомотива" ни о чем не говорит"

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Бердыев: "Поражение "Зенита" от "Локомотива" ни о чем не говорит"Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался о предстоящем матче своей команды против питерского "Зенита", который должен состояться в в ближайшее воскресенье.

"Зенит" - хорошая команда, достаточно квалифицированная. Поражение от "Локомотива" вообще ни о чем не говорит. При счете 0:0 реализуй свои моменты, игра могла пойти по-другому. Это команда топ-уровня. Тем интереснее матч будет", - цитирует наставника казанского "Рубина" чемпионат.com.

Напомним, Бердыев прокомментировал работу Манчини в "Зените"

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