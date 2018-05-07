Бердыев поздравил "Локомотив" и Семина с чемпионством

Теги курбан бердыевлокомотив москваюрий семин

Бердыев поздравил "Локомотив" и Семина с чемпионствомГлавный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев поздравил московский "Локомотив" и его наставника Юрия Семина с победой в чемпионате.

"Хотел бы поздравить "Локомотив" с чемпионством, особенно Палыча. После долгого времени прийти в родную команду и сделать ее чемпионом дорогого стоит. Палыч и ребята, которые долго шли к чемпионству, действительно достойны этого", - цитирует 65-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Семин назвал трех лучших игроков РФПЛ текущего сезона. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 29 40
7 Арсенал Тула 29 39
8 Ахмат 29 38
9 Динамо Москва 29 37
10 Урал 29 37
11 Рубин 29 37
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 29 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов