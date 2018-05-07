Бердыев поздравил "Локомотив" и Семина с чемпионством

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев поздравил московский "Локомотив" и его наставника Юрия Семина с победой в чемпионате.

"Хотел бы поздравить "Локомотив" с чемпионством, особенно Палыча. После долгого времени прийти в родную команду и сделать ее чемпионом дорогого стоит. Палыч и ребята, которые долго шли к чемпионству, действительно достойны этого", - цитирует 65-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Семин назвал трех лучших игроков РФПЛ текущего сезона. | soccernews.ru