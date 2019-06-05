Бердыев предложил свои услуги трём клубам РПЛ

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Бердыев предложил свои услуги трём клубам РПЛ

Бывший наставник "Рубина" Курбан Бердыев уже занимается поиском новой работы, сообщают российские СМИ.

66-летний специалист предложил свои услуги трём клубам РПЛ - "Ростову", "Динамо" и "Локомотиву".

При этом опытный тренер не настаивает на заключении контракта во время межсезонья. Он готов приступить к обязанностям и позднее.

Напомним, что Бердыев уже возглавлял "Ростов" с декабря 2014-го по август 2016-го года. Под его руководством команда становилась серебряным призёром РПЛ в сезоне 2015/16.

Не пропустите: Бердыев отказался комментировать увольнение из "Рубина". | http://soccernews.ru
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