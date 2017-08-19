Бердыев преобразил команду: "Рубин" в блестящем стиле деклассировал "Анжи"

В рамках седьмого тура чемпионата России "Рубин" на своём поле нанёс сокрушительное поражение "Анжи". Казанцы уже к перерыву вели в три мяча, а во втором тайме команда Курбана Бердыева ещё трижды наказала соперника.

"Рубин" – "Анжи" - 6:0

Голы: Жонатас, 4 - 1:0, Карадениз, 15 - 2:0, Жонатас, 31 - 3:0, Набиуллин, 62 - 4:0, Мвила, 85 - 5:0, Лестьенн, 86 - 6:0.

"Рубин": Рыжиков, Гранат, Сорокин, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 71), Оздоев, Мвила, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Карадениз, Бауэр, Жонатас (Азмун, 46).

"Анжи": Солосин, Тетрашвили, Фибель, Мусалов, Багаев, Карасев (Гулиев, 18), Афонин, Яковлев, Хубулов (Липартия, 55), Полуяхтов, Маркелов (Долгов, 71).

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