Бердыев претендовал на пост тренера сборной России

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев в свое время мог возглавить сборную России.

"Когда выбирали тренера перед ЧМ-2018, было несколько кандидатов. Я общался с Виталием Мутко, но сборную принял Станислав Черчесов. Я хотел занять эту должность, но они сделали другой выбор", - приводят слова Бердыева российские СМИ.

Бердыев известен по своей работе в "Рубине" и "Ростове". С казанским клубом он дважды становился чемпионом России.

Сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала Чемпионата Мира, где уступила будущему финалисту турнира - Хорватии.

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