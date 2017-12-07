Бердыев прокомментировал финансовые проблемы "Рубина"

Теги курбан бердыеврубин

Бердыев прокомментировал финансовые проблемы "Рубина"Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал финансовые проблемы своего клуба.

"Когда я приходил в "Рубин", у нас была договоренность, что я в финансовые вопросы вообще не вмешиваюсь. Безусловно, есть задержки, но они есть во многих клубах. Когда, кто и как это будет решатьcя - я не владею ситуацией. Думаю, что это не сказывается на результатах, потому что ребята достаточно неплохо тренируются. Может, в какой-то степени это психологически давит. Но я бы не сказал, что это существенно", - цитирует 65-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, футболисты "Рубина" не получают зарплату уже четыре месяца. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Ахмат 19 25
8 Урал 19 24
9 Арсенал Тула 19 24
10 Ростов 19 22
11 Амкар 19 21
12 Рубин 19 20
13 Тосно 19 20
14 Анжи 19 19
15 Динамо Москва 19 19
16 СКА Хабаровск 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов