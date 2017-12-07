Бердыев прокомментировал финансовые проблемы "Рубина"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал финансовые проблемы своего клуба.

"Когда я приходил в "Рубин", у нас была договоренность, что я в финансовые вопросы вообще не вмешиваюсь. Безусловно, есть задержки, но они есть во многих клубах. Когда, кто и как это будет решатьcя - я не владею ситуацией. Думаю, что это не сказывается на результатах, потому что ребята достаточно неплохо тренируются. Может, в какой-то степени это психологически давит. Но я бы не сказал, что это существенно", - цитирует 65-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, футболисты "Рубина" не получают зарплату уже четыре месяца. | soccernews.ru