Бердыев прокомментировал ничью с "Анжи"

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев подвел итоги матча с "Анжи" (1:1).

"Нас подвела реализация. Если бы мы реализовали те моменты, которые у нас были при счете 1:0, то все было бы по-другому. Надо отдать должное хозяевам, которые активно играли в подборе и навязывали борьбу. Мы неправильно перестроились, чем "Анжи" и воспользовался" - приводят слова Бердыева российские СМИ.

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