Бердыев прокомментировал ничью с последней командой РПЛ

Теги рубиненисей красноярсккурбан бердыев

Бердыев прокомментировал ничью с последней командой РПЛ

Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев поделился мыслями после матча 21-го тура чемпионата России против "Енисея".

Напомним, что игра завершилась ничьей 1:1. Красноярская команда сумела уйти от поражения, играя весь второй тайм вдесятером.

"Мы предполагали, что будет тяжёлый матч. Удаление игрока "Енисея" в какой-то степени облегчило нам позиционную атаку. Нужно отдать должное "Енисею", который не сдавался, играл до конца и воспользовался своим шансом", - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.

Не пропустите: "Рубин" должен Бердыеву 65 миллионов рублей. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" благодаря голу с пенальти минимально обыграл "Динамо"

"Локомотив" благодаря голу с пенальти минимально обыграл "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
7 Ростов Ростов 20 29
8 Рубин Рубин 21 29
9 Ахмат Ахмат 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 20 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 21 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов