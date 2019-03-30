Бердыев прокомментировал ничью с последней командой РПЛ
Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев поделился мыслями после матча 21-го тура чемпионата России против "Енисея".
Напомним, что игра завершилась ничьей 1:1. Красноярская команда сумела уйти от поражения, играя весь второй тайм вдесятером.
"Мы предполагали, что будет тяжёлый матч. Удаление игрока "Енисея" в какой-то степени облегчило нам позиционную атаку. Нужно отдать должное "Енисею", который не сдавался, играл до конца и воспользовался своим шансом", - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.
Не пропустите: "Рубин" должен Бердыеву 65 миллионов рублей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пилот самолёта Салы из-за болезни не имел разрешения на ночные перелёты
-
В случае покупки Гризманна "Барселона" будет вынуждена расстаться с несколькими игроками
-
"Енисей" вдесятером ушёл от поражения в матче с "Рубином"
-
Сульшер - главный, но это еще не финал! Рассказываем судьбу ТОП-5 временных тренеров английского футбола
-
Де Лигт: "Куда я перейду, решит Мино Райола"
Лента новостей
-
"Локомотив" благодаря голу с пенальти минимально обыграл "Динамо"
-
1
Платини назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
-
Четыре игрока "Манчестер Сити" восстановились после травм
-
Бердыев прокомментировал ничью с последней командой РПЛ
-
Зидан провёл личную беседу с Марсело
-
Пилот самолёта Салы из-за болезни не имел разрешения на ночные перелёты
-
ПСЖ рассчитывает летом подписать двух хавбеков
-
В случае покупки Гризманна "Барселона" будет вынуждена расстаться с несколькими игроками
-
Хавертц прокомментировал информацию об интересе "Баварии"
-
Гвардиола заявил о готовности "Манчестер Сити" побороться за четыре трофея в этом сезоне
-
"Алавес" - "Атлетико": видеотрансляция одного из центральных матчей 29-го тура Примеры
-
"Енисей" вдесятером ушёл от поражения в матче с "Рубином"
-
Сульшер - главный, но это еще не финал! Рассказываем судьбу ТОП-5 временных тренеров английского футбола
-
"Манчестер Юнайтед" договорился с Рэшфордом о продлении контракта. Клуб вдвое увеличит зарплату футболиста
-
Защитник "Манчестер Сити" задумался об уходе из клуба
-
2
Де Лигт: "Куда я перейду, решит Мино Райола"
-
Агент получил солидную комиссию за трансфер Лукаса Эрнандеса в "Баварию"
-
"Сампдория" - "Милан": видеотрансляция противостояния команд лучших бомбардиров Серии А Квальяреллы и Пентека
-
"Атлетико" готов сделать Облака вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды
-
Крамарич установил рекорд "Хоффенхайма"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|ЦСКА Москва
|20
|36
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Арсенал Тула
|21
|30
|7
|Ростов
|20
|29
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12