Бердыев прокомментировал ничью с последней командой РПЛ

Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев поделился мыслями после матча 21-го тура чемпионата России против "Енисея".

Напомним, что игра завершилась ничьей 1:1. Красноярская команда сумела уйти от поражения, играя весь второй тайм вдесятером.

"Мы предполагали, что будет тяжёлый матч. Удаление игрока "Енисея" в какой-то степени облегчило нам позиционную атаку. Нужно отдать должное "Енисею", который не сдавался, играл до конца и воспользовался своим шансом", - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.

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