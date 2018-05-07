Бердыев прокомментировал ничью с "Уфой"

Теги курбан бердыеврубинуфа

Бердыев прокомментировал ничью с "Уфой"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев дал комментарии после матча 29-го тура чемпионата России против "Уфы".

"Все понимают, что с "Рубином" играть в открытый футбол опасно. Надо над многим поработать и важно сохранить состав, если это будет возможно. Сергей Семак - молодец, сделал хорошую команду без особых ресурсов. Его ждёт большое будущее" - сказал Бердыев.

Не пропустите видеообзор матча "Рубин" – "Уфа". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 29 40
7 Арсенал Тула 29 39
8 Ахмат 29 38
9 Динамо Москва 29 37
10 Урал 29 37
11 Рубин 29 37
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 29 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов