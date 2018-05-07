Бердыев прокомментировал ничью с "Уфой"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев дал комментарии после матча 29-го тура чемпионата России против "Уфы".

"Все понимают, что с "Рубином" играть в открытый футбол опасно. Надо над многим поработать и важно сохранить состав, если это будет возможно. Сергей Семак - молодец, сделал хорошую команду без особых ресурсов. Его ждёт большое будущее" - сказал Бердыев.

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