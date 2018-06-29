Бердыев прокомментировал переход Чико в "Рубин"

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Бердыев прокомментировал переход Чико в "Рубин"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал переход защитника Чико Флореса в казанский клуб.

"Мы давно искали опытного защитника, который бы понимал, как правильно играть в обороне и руководить ею. Было много вариантов, но тех, кто руководит всей обороной, было мало. Прежде всего нужен был опыт. Опыт выступлений и та школа, которая у центральных защитников в Испании, потому что оборона построена на тактической выучке. Это очень дорогого стоит, и таких защитников найти очень сложно. Нам нужна смена Навасу, хотя надеемся, что с Сесаром тоже продлим сотрудничество на какой-то срок" - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.

Напомним, что Чико достался "Рубину" бесплатно, стороны заключили двухлетний контракт. | http://soccernews.ru

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