Бердыев прокомментировал переход Чико в "Рубин"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал переход защитника Чико Флореса в казанский клуб.

"Мы давно искали опытного защитника, который бы понимал, как правильно играть в обороне и руководить ею. Было много вариантов, но тех, кто руководит всей обороной, было мало. Прежде всего нужен был опыт. Опыт выступлений и та школа, которая у центральных защитников в Испании, потому что оборона построена на тактической выучке. Это очень дорогого стоит, и таких защитников найти очень сложно. Нам нужна смена Навасу, хотя надеемся, что с Сесаром тоже продлим сотрудничество на какой-то срок" - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.

Напомним, что Чико достался "Рубину" бесплатно, стороны заключили двухлетний контракт. | http://soccernews.ru