Бердыев прокомментировал победу над "СКА-Хабаровском"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев дал комментарии после матча 20-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Получалось многое, но не всё, особенно во второй половине - после замен у нас многое разрушилось. И это настораживает. Это только начало, проблески всего того, что мы хотим видеть. Самое важное, чем доволен - это изменение менталитета. На этой базе можно строить команду" - сказал Бердыев.

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